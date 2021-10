Milan, Sport Mediaset: “Senza Çakir e Brych 2 punti in Champions”

L'edizione odierna di 'Sport Mediaset' si sofferma sugli errori arbitrali in Champions League ai danni del Milan. La considerazione

L'edizione odierna di 'Sport Mediaset' si sofferma sugli errori arbitrali in Champions League ai danni del Milan. Questa la considerazione: "Stefano Pioli alla vigilia chiedeva un arbitraggio normale, che c’è stato fino al minuto 20 del secondo tempo, cioè fino al contatto Mehdi Taremi-Ismael Bennacer che l’arbitro considera come un normale scontro di gioco. L’azione prosegue e il Porto segna e vince. Anche Graziano Cesari nel post gara dice che l’errore di Brych ieri è inammissibile dato che c’è anche il Var. Senza le decisioni di Çakır e Brych il Milan probabilmente avrebbe 2 punti e si troverebbe alla pari di Porto e Atletico Madrid". Intanto il Milan pensa al calciomercato: duello con l'Inter per un difensore.