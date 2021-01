Milan, Spolli: “In rossonero vedrei molto bene il Papu”

MILAN NEWS – Ex difensore di molte squadre di Serie A, è stato per anni un duro avversario del Milan. Si tratta di Nicolas Spolli, che ai microfoni di TuttoMercatoWeb ha parlato della possibilità che il Papu cambia squadra. Al momento l’argentino classe 1988 è ancora alla ricerca e l’Atalanta chiede almeno 15 milioni per liberarlo. Secondo Spolli, proprio il Milan potrebbe essere la soluzione giusta: “Spero vada in una grande squadra. Ha tutto. In una squadra come il Milan, uno come il Papu, farebbe comodo. Può fare diversi ruoli, non è neanche importante il modulo della squadra. Lo vedo bene al Milan, oppure al Sassuolo dove uno come lui farebbe grandi cose cambiando il ritmo”.

