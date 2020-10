Milan-Spezia, Pioli: “Leao? Per due mesi non ha fatto nulla..”

PIOLI SU RAFAEL LEAO

CONFERENZA MILAN-SPEZIA PIOLI – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha introdotto i temi principali di Milan-Spezia: queste le sue parole su Rafael Leao.

“Si allena soltanto da una settimana. Se non avessimo avuto le problematiche di Zlatan ed Ante Rebić gli avrei concesso più tempo per tornare in squadra. Contro il Rio Ave ha fatto un paio di strappi, si è guadagnato una bella punizione dal limite dell’area. Non ha fatto nulla per due mesi, dobbiamo aspettarlo. Sa benissimo che ha le caratteristiche per fare bene in questa squadra”, ha dichiarato il tecnico emiliano.

