Milan-Spezia, Pioli: “Castillejo? Credo possa fare di più. Lo sa anche lui”

PIOLI SU CASTILLEJO

CONFERENZA MILAN-SPEZIA PIOLI – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha introdotto i temi principali di Milan-Spezia: queste le sue parole su Samu Castillejo.

“Credo che possa fare meglio, lo sa anche il ragazzo. Non è ancora al 100%, così come tanti altri ragazzi. Non ha potuto fare una preparazione completa. Ci vuole pazienza e lucidità nei giudizi. Deve lavorare, quando avrà recuperato la forma darà il suo apporto importante”, le parole dell’allenatore emiliano.

