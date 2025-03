Milan, spavento per Joao Felix: il fratello Hugo crolla a terra privo di sensi

Paura nelle ultime ore per Joao Felix , attaccante del Milan , a causa di un brutto episodio occorso al fratello Hugo Felix Sequeira . Quest'ultimo, infatti, al momento milita nella seconda squadra del Benfica . Una settimana fa era in panchina nella partita di andata di Champions League contro il Barcellona , mentre nella giornata di ieri, domenica 9 marzo, è sceso in campo con la formazione B contro il Portimonense nella seconda divisione lusitana. Al 49', però, è rimasto vittima di uno scontro con Lucas Araujo , testa contro testa, ed è rimasto a terra privo di sensi.

Milan, paura per Joao Felix: brutto episodio in campo per il fratello Hugo. Ecco cos'è successo

Per fortuna i sanitari sono intervenuti immediatamente il ragazzo, adagiato su un fianco e portato via in barella. Hugo Felix Sequeira ha poi ripreso conoscenza dopo pochi secondi ed è uscito con un collare cervicale tra gli applausi del pubblico presente. Poi sul proprio profilo 'Instagram', ha rassicurato: "Ho già fatto tutti gli esami e va tutto bene. È stato solo uno spavento. Volevo ringraziarvi tutti per i vostri messaggi e la vostra preoccupazione. Ora sono concentrato sulla mia guarigione, che dovrebbe essere rapida. Non vedo l'ora di aiutare la squadra domenica prossima"