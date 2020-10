Milan-Sparta Praga: Dalot undicesimo marcatore stagionale

Dalot, undicesimo marcatore stagionale

MILAN-SPARTA PRAGA ULTIME NEWS – Con la rete segnata stasera, Diogo Dalot è diventato l’undicesimo marcatore stagionale del Milan in appena 10 gare. Una statistica davvero significativa che ribadisce come la squadra di Stefano Pioli sia davvero in forma e in grado di andare a segno con molteplici interpreti. Con la vittoria ottenuta contro lo Sparta Praga, il Milan è salito a quota 23 gare consecutive senza sconfitta.

