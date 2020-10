Milan-Sparta Praga, Compagnoni: “Curioso di vedere Tonali-Bennacer e non solo”

Milan-Sparta Praga, l’opinione

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Milan-Sparta Praga, match di Europa League in programma alle ore 18:55, vedrà tanti titolari rossoneri riposare. Zlatan Ibrahimovic è l’eccezione, ma attenzione all’impiego di Sandro Tonali e Brahim Diaz tra gli altri. Maurizio Compagnoni, giornalista di ‘Sky Sport’, si è detto curioso per alcuni di questi cambi. Ecco le sue parole: “Ibrahimovic vuole giocare sempre, sta benissimo sia fisicamente che mentalmente e quindi vuole continuare a divertirsi. Stasera sono curioso di vedere Tonali in mezzo al campo con Bennacer e poi anche Brahim Diaz sulla trequarti“.

