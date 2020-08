ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Sospiro di sollievo in casa Milan per l’esito dei tamponi di Alessio Romagnoli e Gigio Donnarumma risultati negativi. Entrambi, come ricorda il Corriere della Sera, erano stati a contatto negli ultimi giorni con Andrea Petagna in Sardegna, con l’attaccante del Napoli poi risultato positivo ai primi tamponi col club partenopeo.

AURIER-MILAN: IL TERZINO IVORIANO E’ LA PRIMA SCELTA>>>

BONAVENTURA, FRECCIATA AL MILAN>>>