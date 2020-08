Calciomercato Milan – Aurier il prescelto per la fascia destra

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – È Serge Aurier il favorito per la futura fascia destra del Milan. L’ivoriano del Tottenham avrebbe vinto secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina il ballottaggio con il più giovane Denzel Dumfries del PSV. Milan e Tottenham trattano e al momento ballano ancora 5 milioni circa. La richiesta dei londinesi, infatti, si aggira intorno ai 20 milioni, mentre il Milan parte dai 15 ed è disposto a salire di poco.

I rossoneri, poi, possono utilizzare anche la strategia attendista, avendo già incassato il gradimento del giocatore a trasferirsi a Milano e consapevoli del fatto che Aurier non è una delle prime scelte di José Mourinho. Il calciomercato è ancora molto lungo – aprirà ufficialmente il prossimo 1 settembre – ma il raduno del Milan comincerà lunedì mattina coi primi tamponi a Milanello.

Nessuna asta o gioco al rialzo, anche se da ieri c’è da registrare l’inserimento del Bayer Leverkusen che vorrebbe bruciare la concorrenza del Milan. Il club meneghino, poi, deve pensare anche alla cessione di uno tra Conti e Calabria. Se per il primo il suo agente Mario Giuffredi ha incassato la fiducia del club alcuni giorni fa a Casa Milan, per il secondo invece le porte di Milanello potrebbero presto aprirsi. Il prezzo del terzino classe 1996 è circa 12 milioni e rappresenterebbe una plusvalenza pura per il club.

