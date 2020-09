Milan, sorpresa Kalulu: sembra già pronto per giocare stabilmente

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Pierre Kalulu, primo acquisto ufficiale della nuova stagione 2020/2021 del Milan, si sta dimostrando tutt’altro che un giocatore ancora non pronto per competere ai livelli della prima squadra. Prelevato dalle giovanili del Lione, Kalulu è arrivato in rossonero in punta di piedi vista la poca attenzione mediatica intorno a lui.

Kalulu, ultimo di una famiglia di calciatori

Nelle due amichevoli fin qui disputate contro Novara e Monza, il terzino destro classe 2000, ha fatto bene, trovando addirittura il gol nel match di ieri sera contro i brianzoli. Un bel tiro di controbalzo da fuori area, che ha trafitto nell’angolino basso il portiere avversario Michele Di Gregorio. Il 20enne francese di origine congolesi, ora non vuole fermarsi e ha intenzione di giocarsi le sue carte per essere riconfermato in prima squadra. D’altronde, buon sangue non mente. Infatti, anche i suoi fratelli maggiori sono calciatori: Aldo Kalulu di 24 anni gioca nel Basilea mentre Gédéon Kalulu di 23 anni gioca nell’AC Ajaccio.

Gli scenari futuri

Nonostante le buone cose fatte intravedere sino a questo momento, il destino di Kalulu in prima squadra per questa stagione, resta legato inevitabilmente al mercato. L’idea della dirigenza rossonera è quella di far crescere il giocatore in Primavera per un anno, facendolo però allenare costantemente con i “grandi”. All’occorrenza magari, grazie anche alla sua duttilità (oltre che come terzino destro può giocare anche come terzino sinistro e come difensore centrale), potrebbe giocare qualche partita in prima squadra fra Serie A, Coppa Italia ed Europa League.

Come detto, il mercato sarà fondamentale. Il Milan cerca con insistenza un terzino destro a buon prezzo, che arriverà solo se almeno uno fra Davide Calabria e Andrea Conti verrà ceduto. Se nessuno dei due terzini italiani troverà un’altra collocazione, per Kalulu sarà più semplice scalare fin da subito posizioni nelle gerarchie all’interno della squadra. In ogni caso, a 20 anni compiuti lo scorso 5 giugno, il futuro calcistico è saldamente nelle mani, e nei piedi, dello stesso terzino francese.

