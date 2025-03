A pochi giorni dalla Giornata Internazionale della Donna - che ha visto le calciatrici rossonere impegnarsi in una raccolta di quasi 300 paia di scarpe in favore delle giovani beneficiarie dei progetti sostenuti da Fondazione Milan per promuovere l'empowerment femminile in tutto il mondo - la parità di genere e il contrasto a ogni forma di discriminazione sono stati al centro dell'incontro, insieme all'importanza dell'educazione e del duro lavoro, ma anche della ricchezza del poter vivere uno spogliatoio multiculturale.

Milan, Piga e Sorelli protagoniste nelle scuole: ecco le loro parole

"Quando ho iniziato, dei ragazzi mi prendevano in giro, ma alla fine dei conti io ero più forte di loro. Nello sport come nella vita, bisogna crederci sempre e continuare a lavorare per raggiungere i propri obiettivi - ha detto ai giovani presenti Piga, che sulle tante culture che si uniscono in uno spogliatoio di calcio ha aggiunto - L'importante è non criticare, ma mettersi piuttosto in una posizione di ascolto e chiedersi il motivo di alcuni comportamenti. Dalle mie compagne svedesi, per esempio, io stessa ho conosciuto l'importanza del lavoro in un modo diverso rispetto a quello che abbiamo in Francia. E così ho cambiato in positivo il mio stesso modo di fare".