Milan e Sony Pictures insieme per l’uscita del film ‘Ghostbusters: Legacy’

Due brand iconici del calcio e del cinema internazionale, AC Milan e Sony Pictures, si uniscono in un’esclusiva collaborazione: il comunicato

(fonte: acmilan.com) - "AC Milan e Sony Pictures sono lieti di annunciare un’esclusiva partnership. Vede l’inizio di un percorso comune per la produzione di un suggestivo progetto in occasione del film Ghostbusters: Legacy, in uscita in Italia il prossimo 18 novembre.