Calciomercato Milan – A gennaio un centravanti dalla Serie A: le ultime

Nonostante sia appena iniziato il mese di novembre, la dirigenza del Milan pensa già al calciomercato di gennaio. Ci potrebbero essere, infatti, dei correttivi da apportare alla rosa a disposizione di mister Stefano Pioli, affinché questa sia maggiormente competitiva nella seconda parte di stagione. Il Diavolo, infatti, non si nasconde più: vuole puntare a vincere lo Scudetto e, logicamente, per farlo ha bisogno di tutto l'aiuto possibile. Paolo Maldini e Frederic Massara ragionano su come potenziare l'attacco.