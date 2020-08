Milan, sono passati 110 anni dalla nascita di un mito: Giuseppe Meazza

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 23 agosto 1910, nasceva a Milano uno dei calciatori italiani più importanti della storia: Giuseppe Meazza.

‘Peppino’, questo il suo soprannome, ha legato il suo nome in maniera indissolubile a quello dell’Inter avendoci giocato 409 partite con 286 gol. Ma Meazza, nel corso della sua carriera, ha giocato anche per 2 stagioni con la maglia del Milan totalizzando 42 presenze e segnando 11 gol.

Divenuto un simbolo per entrambe le Milano calcistiche, il suo nome ora è legato a quello dello stadio di San Siro. Infatti, “La Scala del Calcio” porta il suo nome dal 2 marzo 1980. Meazza si spense il 21 agosto 1969 a Lissone, pochi giorni prima del suo compleanno numero 69. Da sottolineare che in carriera Meazza ha vinto 2 Mondiali con la nazionale italiana (1934 e 1938), e che con gli azzurri in totale ha segnato 33 gol in 53 partite disputate.

