Milan, Sky: “Rebic non ha concluso l’allenamento con la squadra”

Una situazione che ha dell'incredibile: anche Ante Rebic non è al meglio per Milan-Verona. Ma non dovrebbe essere nulla di grave

Renato Panno

Una situazione che sta quasi assumendo i contorni del paradossale. Dopo i tantissimi infortuni, leniti in parte dal ritorno in gruppo di Zlatan Ibrahimovic, Davide Calabria e Rade Krunic, arriva un'altra notizia non positiva da Milanello. Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport, ha parlato delle condizioni di Ante Rebic: "Rebic non ha concluso oggi l’allenamento con la squadra. Ha lasciato il campo prima della fine".

Un dato di fatto che denota una condizione non ottimale per il croato. Di Stefano, però, ha comunque inserito il numero 12 nella probabile formazione in vista del match contro il Verona. Rebic non sarà dunque al meglio, ma la sua presenza non dovrebbe essere in discussione. Novità importantissima di formazione: Daniel Maldini titolare. Altra assenza importante