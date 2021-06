Milan, Simone a OCW Sport: “A Parigi non sono felici per Donnarumma”

L'ex attaccante rossonero Simone ha parlato al canale Twitch di OCW Sport di molti temi legati al mondo Milan. Ecco le sue dichiarazioni.

Su Tonali: "Ha avuto un'annata complicata, ma verrà fuori e darà molte soddisfazioni. Già l'anno prossimo crescerà molto. Il salto al Milan, in un top club, non è mai semplice. Non l'ha assorbito al meglio, ma l'anno prossimo migliorerà molto anche per quanto riguarda l'adattamento con il centrocampo a due".

Su Calhanoglu: "È impossibile rincorrere un ingaggio folle per Calhanoglu. Secondo me invece di rinnovare a una cifra molto alta Calhanoglu, che potrebbe non valere quei soldi, sarebbe meglio fare un investimento per prendere un giocatore di livello superiore. Il Milan non deve accontentarsi, ma guardare avanti e crescere. E per crescere dovrebbe puntare a giocatori di livello più alto".