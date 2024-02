Milan, lo strano caso di Simic: rappresenterà la Serbia, ma …

Nella giornata odierna è giunta una notizia, lanciata da Matteo Moretto , secondo la quale Jan-Carlo Simic verrà convocato dal Commissario Tecnico della Serbia , Dragan Stojkovic , in vista dei prossimi impegni. Una news che, se confermata, sarebbe un orgoglio tanto per il giocatore quanto per il Milan , che negli ultimi mesi lo ha fatto crescere a dismisura fino a farlo esordire in prima squadra. E il classe 2005 ha segnato anche il suo primo gol da professionista contro il Monza .

C'è però una curiosità, riportata da 'gazzetta.it', che non tutti conoscono su Jan-Carlo Simic. L'attuale difensore del Milan, infatti, non solo non ha mai giocato in Serbia nella sua ancora breve carriera, ma non è nemmeno nato lì. Il classe 2005, infatti, è nato a Nürtingen, in Germania, da genitori serbi ed è entrato a far parte del Settore Giovanile dello Stoccarda. Dal club teutonico, poi i rossoneri lo hanno prelevato per inserirlo prima in Primavera e poi in prima squadra. LEGGI ANCHE: Rennes-Milan, rifinitura a Milanello: per Pioli solo buone notizie >>>