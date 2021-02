Milan, sfortuna Tonali: borsite non ancora completamente risolta / News

Milan, infortunio per Tonali

Dopo le indiscrezioni di giornata, la conferma arrivata dopo la pubblicazione dei convocati da parte di Stefano Pioli: Sandro Tonali assenze per infortunio. Il centrocampista ex Brescia è alle prese con una borsite non ancora completamente risolta, e per questo motivo non sarà a disposizione contro il Crotone. Piove sul bagnato per il classe 2000, che ancora non è riuscito a dimostrare a pieno le enormi qualità dimostrate lo scorso anno con la maglia delle ‘Rondinelle’. Questa invece la probabile formazione di Stefano Pioli >>>