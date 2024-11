Milan, il settore giovanile colleziona successi: ecco i risultati del weekend

Il settore giovanile del Milan ha vissuto un weekend di grande soddisfazione, con ben due vittorie importanti che proiettano le squadre nei piani alti delle classifiche. In primo piano abbiamo la Primavera, che ha confermato la sua ottima forma con un convincente 3-0 ai danni del Verona , risultato che permette di agganciare il secondo posto in classifica. Una prestazione che sottolinea il potenziale di questa squadra e la solidità del suo gioco.

Ma le buone notizie non si fermano qui. L’Under 15 ha trionfato nel Derby, continuando così un avvio di stagione straordinario con sette vittorie in altrettante giornate. Questo risultato evidenzia non solo la competitività del gruppo, ma anche il lavoro di sviluppo e crescita dei giovani talenti rossoneri.