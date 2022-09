Milan, settore giovanile: tutti i risultati del weekend | News

(fonte acmilan.com) - Inizia per il meglio il campionato di Under 16 e Under 15, le squadre di Mister Baldo e Mister Bertuzzo hanno superato 3-0 e 3-2 l'Hellas Verona all'esordio conquistando le prime vittorie - ufficiali e importanti - della stagione. La missione in terra veneta, in casa dei gialloblù, è stata perfetta anche grazie al rotondo successo della Primavera femminile (5-0) dopo il pareggio con la Fiorentina. Bene gli Under 18 al PUMA House of Football, pareggio a Bergamo per gli Under 17.