Milan, settore giovanile: il programma del weekend | News

(fonte acmilan.com) - Sarà l'Under 16 di Mister Baldo a dare il via ad un nuovo weekend del Settore Giovanile rossonero con la gara sul campo del Cittadella, stessa trasferta che attende l'Under 15 di Bertuzzo. L'Under 15 Femminile ospiterà, invece, il Venezia - sabato 4 marzo - nella prima di tre sfide contro gli arancioneroverdi in programma durante questo fine settimana. Gli altri match contro i lagunari - sempre tra le mura amiche - vedranno coinvolti l'Under 18 di Terni e l'Under 17 di Mister Lantignotti domenica 5 marzo. Nella medesima giornata, punti importanti in palio per le due formazioni Primavera: il gruppo di Abate volerà a Cagliari, mentre la Femminile difenderà il primato contro la Lazio. In chiusura, ecco il posticipo dell'Under 14 che affronterà il Cagliari al PUMA House of Football.