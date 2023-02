Milan, settore giovanile: tutte le partite che verranno disputate nel weekend

(fonte acmilan.com) - Il weekend del Settore Giovanile rossonero si aprirà con uno scontro ad alta quota da non perdere: per l'Under 17 di Mister Lantignotti è in programma il Derby di Milano in casa dei nerazzurri. Nel corso del medesimo pomeriggio, l'U15 Femminile proseguirà il proprio cammino nella Fase Interregionale: dopo il pari esterno all'esordio contro l'Atalanta (0-0), ecco la sfida al Vicenza nel secondo turno. Domenica, invece, occhi puntati sulla Primavera di Ignazio Abate, a caccia di punti nella trasferta sul campo del Cesena, e sull'Under 18 di Mister Terni, che ospiterà il Venezia al PUMA House of Football.