Milan, settore giovanile: i risultati dello scorso weekend

3-2 nel Derby per i ragazzi di Lantignotti, vittorie a Pordenone per le altre due del Milan. Tre punti anche per la Primavera femminile.

Stefano Bressi

È dell'U17 la vittoria "copertina" del fine settimana del Settore Giovanile rossonero: i ragazzi di Lantignotti vincono per 3-2 il Derby contro l'Inter e agganciano proprio i nerazzurri e l'Atalanta in testa al girone con 16 punti. Alle sconfitte della Primavera - di misura contro la Fiorentina - e dell'U18, sul campo della Lazio, fanno da contraltare le belle vittorie dell'U16 di Abate, 2-0 sul campo del Pordenone - rossoneri ora secondi in classifica - e dell'U15, corsara per 4-2 sempre sul campo dei ramarri friulani, un successo valido anche qui per un secondo posto nel girone, a -1 dalla vetta.

Sabato si sono registrate quattro vittorie per le altre quattro Under maschili in campo nel weekend (U13, U12, U11 e U9) oltre a due bei successi per U15 e U13 femminili. Domenica grande vittoria per la Primavera femminile, con un rotondo 8-0 sulla Torres (rossonere a punteggio pieno dopo 4 partite). Larga affermazione anche per l'U17 femminile sull'Accademia Calcio Vittuone.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

SABATO 30 OTTOBRE

UNDER 13: 5° giornata, Pro Sesto-Milan 0-4 (Colombo x2, Angelicchio, Pisati)

UNDER 12: 3° giornata, Accademia Inter-Milan 0-2 (Borsa x2)

UNDER 11: 3° giornata, Milan-Cimiano 5-2 (Jadid x2, Ancora, Conti, Cremonesi)

UNDER 9: 3° giornata, Milan-Cimiano 6-1 (Pinton x2, Sorrentino x2, Bernasconi, Mazreku)

UNDER 15 FEMMINILE: 5° giornata, Milan-Bresso 6-0 (Stendardi x2, Di Falco, Franco, Montaperto, Sogni)

UNDER 13 FEMMINILE: 3° giornata, Zibido San Giacomo (maschile)-Milan 1-2 (Di Lernia, Galluzzi)

DOMENICA 31 OTTOBRE

PRIMAVERA: 7° giornata, Milan-Fiorentina 0-1

UNDER 18: 6° giornata, Lazio-Milan 3-0

UNDER 17: 7° giornata, Inter-Milan 2-3 (42' autogol, 45' Mangiameli, 31' st Perrucci)

UNDER 16: 5° giornata, Pordenone-Milan 0-2 (32' Scotti, 15' st Grilli)

UNDER 15: 5° giornata, Pordenone-Milan 2-4 (8' Battistini, 19' e 23' Liberali, 24' st Camarda)

PRIMAVERA FEMMINILE: 4° giornata, Milan-Sassari 8-0

UNDER 17 FEMMINILE: 5° giornata, Vittuone-Milan 2-11 (11', 17', 19' e 33' st Sperduto; 15' e 49' Pengo; 38' e 29' st Porta; 1' st Adelfio; 14' st Zanisi; 47' st De Marco)

UNDER 11 FEMMINILE: 3° giornata, Pavia-Milan 6-2 (Allievi, Gulizia)

Fonte: acmilan.com