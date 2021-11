Milan, settore giovanile: i risultati del weekend con tanti sorrisi

Un fine settimana ricco di vittorie, tra le squadre maschili e quelle femminili del Milan delle giovanili. Ecco tutti i risultati.

Un fine settimana di pochi appuntamenti ufficiali ma tante vittorie per le squadre del Settore Giovanile rossonero: le uniche non vittorie sono infatti la sconfitta di misura della Primavera a Cagliari e il Derby giocato domenica dagli U11, al secondo impegno in due giorni dopo una bella vittoria sabato contro il Centro Schuster. Per il resto solo vittorie, sia sabato che domenica: dai più piccoli (U14, U12, U10 e U9) alle rappresentative femminili capitanate dall'U17 e seguite da U13 e U11.