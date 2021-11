MERCATO MILAN TOP NEWS – Alvarez si allontana. Esclusiva con Sonck

Dopo la bruciante e inaspettata sconfitta di ieri, in casa Milan oggi si cerca subito di voltare pagina. Testa a mercoledì. Intanto ai nostri microfoni ha parlato in esclusiva Wesley Sonck e il Codacons richiede la retrocessione della Juventus con revoca dei titoli vinti. Per quanto riguarda il mercato, notizie su due elementi. Ecco le notizie più importanti nelle prossime schede.