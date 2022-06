Milan, resta valida l’opzione Sesto per la realizzazione del nuovo stadio

Il Milan continua a non escludere l'opzione Sesto San Giovanni per la realizzazione del nuovo stadio del club rossonero

Questa mattina si è tenuto l'incontro tra il Milan, l'Inter e l'amministrazione comunale a Palazzo Marino per discutere della realizzazione del nuovo stadio di Milano. L'ipotesi di costruire l'impianto nel capoluogo lombardo non è stata scartata, così come non è stata scartata quella di costruire nell'ex area Falck di Sesto. Secondo l'ANSA, c'è soddisfazione per il passo avanti compiuto oggi con il Comune, ma ci sono ancora diversi ostacoli.