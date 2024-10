Milan, il bilancio alla seconda sosta stagionale: come sta la squadra?

Non c'è stato solo il Derby come copertina positiva delle settimane andate in archivio. Contro Venezia e Lecce sono arrivate due vittorie con i primi clean sheet della stagione, prime volte a segno (Abraham, Fofana) e conferme ad alto livello di rendimento come nel caso di Pulisic, MVP rossonero di settembre. Da sottolineare anche come Theo Hernández sia divenuto il difensore del Milan con più gol nella storia della Serie A grazie alla rete segnata contro il Lecce, e in generale il buon inserimento di alcuni volti nuovi come il sopracitato Fofana e Morata, affermatosi anche come leader del gruppo rossonero per carisma e atteggiamento positivo in ogni circostanza.