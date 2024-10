CALCIOMERCATO MILAN

Il Milan ha la possibilità di riacquistare Colombo per circa 7 milioni di euro. Ma il club spera di negoziare un accordo più vantaggioso con l'Empoli. I buoni rapporti tra le due società potrebbero facilitare la riuscita dell'operazione, con il Milan che potrebbe riconoscere un premio all'Empoli per la valorizzazione del giocatore. In alternativa, i rossoneri potrebbero proporre in cambio un giovane talento. Come Kevin Zeroli, centrocampista che sta alternando presenze tra la prima squadra e il Milan Futuro.