Milan, Serafini: “Inseguire l’Inter è la giusta ambizione nella lotta Champions”

Luca Serafini, noto giornalista tifoso rossonero, ha parlato della spinta in più che può avere il Milan per la lotta alla Champions League. Questa la sua teoria riferita ai microfoni di 'Sky Sport': "Guardare in alto non ti dà le vertigini che ti dà il guardare verso il basso. Il Milan è una squadra che è rimasta in testa alla classifica per diverse giornate. L'inseguimento all'Inter è la giusta ambizione anche nella lotta alla Champions, una contesa che è mancata molto al Milan negli ultimi anni".