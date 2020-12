Milan, senti Vidal: “Scudetto? Juventus avversario più pericoloso” / News

Vidal snobba il Milan: le parole sullo Scudetto

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Arturo Vidal, centrocampista dell'Inter, ha parlato dello Scudetto dimostrando di non temere il Milan. Le dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport': "Scudetto? Non ho paura di pronunciarlo. Ne ho vinti tanti in Italia, Spagna e Germania. Questo è il mio obiettivo, dobbiamo lavorare giorno dopo giorno e vedere se siamo all'altezza di vincere lo scudetto. La Juventus è l'avversario più pericoloso, ha una squadra forte e hanno fiducia in quello che fanno. Da nove anni vincono lo scudetto, hanno tutto per fare il massimo quest'anno. Noi abbiamo fiducia del lavoro che stiamo facendo".