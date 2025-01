Milan, senti Ravezzani: “Se prendi Walker quando ti serve altro è perché …”

"Il Milan non ha bisogno di un terzino destro (Emerson Royal e Davide Calabria) né di un difensore centrale (Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Malick Thiaw, Strahinja Pavlović) - ha esordito Ravezzani -. Se prendi l'anziano Walker a metà stagione quando ti serve un centrocampista o una punta è solo perché stai cedendo qualcuno dietro o hai sbagliato in estate". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, ma i rinforzi arrivano o no? Tutto quello che non vi dicono >>>