Milan e Manchester City, nelle prossime 48 ore, metteranno nero su bianco l'intesa già raggiunta sulla formula del trasferimento di Walker in rossonero: prestito oneroso con diritto di riscatto in estate. Per il giocatore, due anni e mezzo di contratto (scadenza 30 giugno 2027) a 9 milioni di euro netti in totale.

Vuole arricchire ancora il suo già ricco palmarès — In pratica, lo stesso stipendio che avrebbe percepito dai 'Citizens' fino al 2026, ma spalmato in 30 mesi anziché in 18. Dopo una carriera ricca di vittorie con la squadra di Pep Guardiola, Walker vuole una nuova sfida per concludere in bellezza il suo viaggio da calciatore.

Vuole un altro grande club dove provare ad arricchire ulteriormente il suo palmarès. Conceição ne approva in pieno l'acquisto. In campo, il numero 2 del Manchester City potrà essere utile tanto nel suo ruolo naturale di terzino destro, quanto in quello di centrale. Non è esclusa una cessione di uno tra Fikayo Tomori e Strahinja Pavlović per fargli spazio in rosa.