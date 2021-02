Milan, senti Costacurta: “L’Europa League ti può aiutare” | News

Milan, Costacurta parla del momento dei rossoneri

Alessandro Costacurta, come di consueto, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. L’ex difensore rossonero si è soffermato sul momento del Milan e sulla partita di stasera contro la Stella Rossa.

“Credo che sia un momento difficile per il Milan. Ha subito delle scoppole in queste partite. Sono pesanti da superare. L’Europa League ti può venire in aiuto, però domenica c’è la Roma. Da queste due partite il Milan può comunque ripartire”. Non solo Europa League, ma anche calciomercato: il Milan pensa a un attaccante che gioca in Ligue 1>>>