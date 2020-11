Milan, senti Corsi: “Il Napoli voleva Bennacer, vi spiego” / News

Bennacer, le parole del presidente dell’Empoli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha raccontato un interessante retroscena di mercato su Ismael Bennacer. Il Napoli era fortemente interessato, ma qualcosa ha poi fatto cambiare idea ad Aurelio De Laurentiis. Il Milan ringrazia. Le sue parole ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’: “Mi piace vedere Di Lorenzo in nazionale così come mi piace vedere Bennacer che gioca così bene nel Milan. De Laurentiis voleva prendere Bennacer e 20 giorni prima di Empoli-Napoli voleva addirittura vederci. Lui era molto convinto ma poi qualcuno lo ha fatto desistere. De Laurentiis era molto convinto anche per Ricci ma anche questa volta qualcuno gli ha tolto la convinzione. Due mesi fa, abbiamo rinunciato a venderlo ma sabato ha fatto una partita che ci ha fatto capire che la B non è la sua categoria”. Sirene di mercato per Bennacer: occhio al club inglese. VAI ALLA NOTIZIA >>>