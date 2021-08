Milan sempre più camaleontico: quanti moduli a disposizione di Pioli

Il Milan di Stefano Pioli, in questa stagione, vuole essere più imprevedibile. Partirà dal 4-2-3-1 di base, ma varierà molto durante le gare

di Enrico Maggioni

Il precampionato del Milan ha mostrato come le tattiche di mister Stefano Pioli siano in continuo cambiamento. Il tecnico milanista ha raramente adoperato il consolidato 4-2-3-1 ma ha optato per un solido 4-4-2. La mancanza di un trequartista in alternativa a Brahim Diaz e l’arrivo del bomber francese Olivier Giroud (ben più di una semplice alternativa a Zlatan Ibrahimovic) ha obbligato Pioli a escogitare nuove soluzioni tattiche.

Il 4-4-2 potrebbe rappresentare un’ottima alternativa al 4-2-3-1 poiché garantirebbe al collettivo rossonero una maggiore solidità. Privo di una mezzala di caratura internazionale, con ali svelte ma senza grande feeling con la porta avversaria, si manifesta l’esigenza di aumentare il peso offensivo dei rossoneri e le due punte potrebbero essere la chiave.

Tuttavia il modulo 4-4-2 non può essere il solo su cui il Milan possa fare affidamento. Giroud e Ibra non possono affrontare da soli una stagione intera vista la loro età. Per questo motivo la società dovrebbe attivarsi rapidamente per trovare alternative in attacco se si vuole che il 4-4-2 sia la base della stagione al via.

Un’altra opzione studiata da mister Pioli è il 3-5-2. Un modulo che valorizza i centrali difensivi a disposizione (Simon Kjaer, Alessio Romagnoli, Fikayo Tomori) e le qualità dei terzini rossoneri, Theo Hernandez e Davide Calabria. Il francese ha doti offensive notevoli e il ruolo di quinto potrebbe convertirlo in un tornante in grado di andare in doppia cifra sia coi gol sia con gli assist.

Calabria, seppur con margini di miglioramento in fare di spinta ma con propensione al gol e con grinta da vendere (Davide è insieme a Theo nella Top 5 dei difensori con più contrasti vinti in Serie A la scorsa stagione) potrebbe, in alternanza con il quasi rossonero Alessandro Florenzi, dare una mano, sulla fascia destra, ad un centrocampo più compatto.

I rossoneri, come ben analizzato da Mauro Tassotti a "La Gazzetta dello Sport", possono vantare varie opzioni tattiche. Tuttavia, con la rosa ancora incompleta e gli scenari di mercato ancora aperti, è necessario consentire a Pioli di studiare la corretta disposizione tattica per garantire al Milan un importante avvio di stagione.