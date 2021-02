Milan, sei una macchina da trasferta: ecco il dato | News

Milan, grande ruolino di marcia in trasferta

Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, evidenzia un dato molto interessante riguardante il Milan. Nelle 10 trasferte di questa stagione in campionato, la squadra di Pioli ha totalizzato 9 vittorie e un pareggio, cioè quello a Marassi contro il Genoa.

I rossoneri hanno segnato 21 gol e subito 8 gol, quasi la metà rispetto alle reti incassate in casa. In Europa nessuno ha fatto meglio del Milan, anche perchè il Diavolo è ancora imbattuto fuori casa in questa stagione. La speranza dei tifosi, ovviamente, è che la striscia continui anche contro lo Spezia, aumentando il numero delle vittorie e tenendo il primato in classifica.