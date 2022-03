Milan, sei grande con le grandi: ventuno punti in dieci gare

Il Milan, così come viene riportato dal Corriere dello Sport, continua a fare bene con le grandi: 21 punti in 10 gare con le prime sette

Salvatore Cantone

Il Milan, così come viene riportato dal Corriere dello Sport, continua a fare bene con le grandi. La squadra di Stefano Pioli, con le prime sette classifica, ha totalizzato 21 punti in 10 partite. Nessuno ha fatto meglio dei rossoneri. A maggior ragione, però, c'è ancora più rammarico per le partite disputate contro Salernitana e Udinese: per vincere lo scudetto bisogna migliorare il rendimento con le piccole.

Il Milan è una squadra giovane e quindi di conseguenza si esalta nelle grandi sfide, anche se lo stesso PIoli è bravissimo a cogliere tutte le sfumature tattiche degli avversari. Non c'è infatti solo la partita di Napoli, ma anche quella contro l'Atalanta, con Calabria e Theo Hernandez che dentro al campo presero alla gola i giocatori bergamaschi. In più il tecnico ha sfatato un luogo comune secondo il quale rendeva al massimo solo nella prima stagione per poi calare. I fatti stanno dicendo il contrario.

In generale, comunque, quello colpisce di Pioli è la valorizzazione delle risorse a disposizione. L'assenza di SimonKjaer poteva essere devastante per vari motivi, ma l'allenatore non ha cercato alibi e ha puntato su Pierre Kalulu, che lo sta ripagando nel migliore dei modi. Insomma, il Milan sta volando, ma l'importante sarà rimanere con i piedi per terra fino al termine della stagione. Milan, duello con Inter e Juventus per il nuovo bomber: le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI