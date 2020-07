Milan, segnati almeno 2 gol in 5 gare di fila: ecco da quando non succedeva

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Continua la rincorsa del Milan per conquistare un posto in Europa League. Questa sera, alle ore 21:45, i rossoneri affrontano il Napoli di Gennaro Gattuso in un match tanto difficile quanto importante. La squadra di Stefano Pioli vuole portare a casa i 3 punti, esattamente come fatto nelle precedenti sfide contro Lazio e Juventus. Tutto questo potrebbe essere possibile grazie ad un attacco formidabile, tirato a lucido dopo il lockdown. Il Milan, infatti, ha segnato almeno 2 gol nelle ultime 5 partite: un dato che non si ripeteva dal lontano gennaio 2013. Per arrivare a 6 gare bisogna andare a ritroso fino a gennaio 2012.

