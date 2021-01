Milan, secondo in classifica per tiri effettuati: i numeri / Serie A News

Milan, secondo in classifica per tiri effettuati

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo la vittoria dell'Inter contro il Crotone, il Milan deve vincere contro il Benevento per mantenere la testa della classifica. I rossoneri, in tal senso, possono contare su un dato molto incoraggiante in zona gol. Secondo quanto riferisce il portale statistico 'Opta', il Milan vanta numeri incoraggianti per quanto riguarda i tiri in porta effettuati in Serie A. Sono 201 le conclusioni, solo il Napoli ha fatto meglio (206). Dopo i rossoneri troviamo la Roma (191), l'Inter (183) e l'Atalanta (180).