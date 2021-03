Milan, se la squadra segna il primo gol vince sempre: i numeri / News

Milan, ecco la statistica

Grande risposta del Milan che, contro il Verona, ha giocato una partita matura e di sacrificio. I rossoneri sono passati in vantaggio con una splendida punizione di Rade Krunic e raddoppiato con il primo gol in Serie A di Diogo Dalot. Un doppio vantaggio amministrato benissimo nella ripresa che ha portato tre punti fondamentali. Ma tutto ciò non è un caso. All'interno della trasmissione 'L'Inferno del Lunedì', in onda su Milan TV, è stata mostrata una statistica molto significativa. Quando la squadra di Stefano Pioli segna per prima, porta sempre a casa il risultato.