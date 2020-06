Milan, scontro Ibrahimovic-Gazidis oggi a Milanello: i dettagli

MILAN NEWS – Secondo quanto riferito da ‘TuttoMercatoWeb’ c’è stato un dibattito piuttosto acceso tra Zlatan Ibrahimovic e Ivan Gazidis. Lo svedese avrebbe riferito i propri dubbi all’ad in merito al progetto rossonero, accusato anche di non essere stato quasi mai presente in quel di Milanello. Gazidis ha risposto in maniera decisa ma con toni pacati. Questo è il secondo scontro tra i due dopo quello avvenuto prima di Milan-Genoa, quando l’ex Arsenal spiegò i motivi del licenziamento di Zvonimir Boban. Dopo quel che è successo, dunque, il futuro di Ibrahimovic appare sempre più lontano dal Milan.

