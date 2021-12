Milan, Sconcerti: “Voto alto, ecco i giocatori più utili”

Sconcerti, giornalista e opinionista, ha dato i voti di metà stagione anche al Milan, che ne ottiene uno positivo. Ecco il suo commento.

Metà stagione e Milan per ora al secondo posto in classifica. Mario Sconcerti, noto giornalista, ha pubblicato sul CorSera le sue pagelle. Ecco il commento sui rossoneri: "Milan: voto 8. I due giocatori più utili sono stati Tonali (7) e Tomori (7), anche se Tomori, come molti difensori di fisico e velocità, è portato a volte a sbagliare il tempo d’intervento. Il peso lo porta da una parte, la velocità da un’altra. Il Milan merita un voto alto perché ha mantenuto l’andamento di un anno fa quando chiuse il girone nettamente in testa. Ha fatto oggi solo un punto in meno, ma con 42 punti sarebbe rimasto in testa anche la scorsa stagione. La sintesi è che è cresciuta l’Inter, non sceso il Milan. Si è abbassata la presenza di Ibrahimovic, non è entrato nel discorso Giroud, non c’è più Donnarumma, mancano sette-otto rigori rispetto all’anno scorso. Il Milan è una squadra gentile, poco prevedibile. Le sono mancati molto nell’ultimo periodo Leao e Rebic. Vedremo se andrà avanti l’idea Kessie trequartista. Pioli 7". Questi, intanto, gli aggiornamenti più importanti della mattina >>>