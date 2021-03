Milan, Sconcerti: “Tonali? I risultati peggiori con lui in campo. Però…”

Mario Sconcerti, noto opinionista, ha parlato delle qualità di Sandro Tonali. L'ex Brescia è un giocatore da Milan? Le dichiarazioni

Mario Sconcerti, noto opinionista, ha parlato delle qualità di Sandro Tonali. Tante critiche nei confronti dell'ex Brescia, ma con una convinzione finale. Ecco le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "Tonali sa fare tutto, non mi sembra un grande giocatore ma può diventarlo. I risultati peggiori del Milan sono arrivati con lui al posto di Bennacer, ma non va criticato troppo. E' anche un giovane che deve farsi ancora le ossa. Mi sembra poco intraprendente sul campo".