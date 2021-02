Milan, Sconcerti: “Rinnovo Donnarumma? Vuole rimanere, ma…”

Milan, Sconcerti parla del rinnovo di Donnarumma

Il giornalista Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Sconcerti si è soffermato in particolar modo sul rinnovo di Gianluigi Donnarumma con il Milan.

"Donnarumma? Ha scelto uno 'squalo' come Raiola non perché costretto ma perché vuole i vantaggi che gli può portare. Vuole rimanere al Milan ma vuole tutti i soldi che gli propongono all'estero. Oggi se c'è un giocatore che vuole andare via e c'è chi lo paga bene, deve andare via. E una squadra deve essere in grado di sostituirlo".