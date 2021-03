Milan, Sconcerti: “Ibrahimovic? Adesso può andare tranquillamente a Sanremo”

Milan, l’opinione e la frecciatina ad Ibrahimovic

Mario Sconcerti, ai microfoni di ‘TMW Radio’, ha parlato della bella prestazione del Milan contro la Roma, mandando una frecciatina a Zlatan Ibrahimovic. Le dichiarazioni:

Roma-Milan, un commento sulla partita…

“E’ stata una delle migliori partite della stagione, tra due squadre di qualità. Si sono spinte a vicenda l’una nella metà campo dell’altra. L’unica vera differenza è stato il portiere. Con Donnarumma in porta, la Roma non avrebbe perso. Era una partita che poteva finire anche in pareggio. E’ stata equilibrata ma mi è piaciuta la personalità del Milan. Non facevo un Milan così a inizio stagione. Si è ripreso bene dopo le ultime sbandate. Ibra? Con questo infortunio può andare tranquillamente a Sanremo“.

C’è un gran traffico in zona Champions ora…

"La vittoria del Milan è importante per questo. Rimane in scia all'Inter ma soprattutto tiene lontane le altre. Nell'altra parte della classifica, negli ultimi quattro anni la terzultima si è sempre salvata. I punti recuperati sulla diciassettesima, poi retrocessa, non sono mai stati più di quattro. Questa classifica fa pensare che sia il Torino la maggiore indiziata".