Milan, scommesse: Florenzi ha parlato con la Procura. Un’ora di colloquio

Durato all'incirca un'ora l'incontro in procura a Torino fra il calciatore Alessandro Florenzi e la pm Manuela Pedrotta. News sulle scommesse

Il caso scommesse continua a far parlare di sè. Dopo i nomi già noti, nella giornata di ieri, si è andato ad aggiundere anche quello di Alessandto Florenzi . Il terzino del Milan , alle 15:30 del 16 novembre, si è presentato alla Procura di Torino per un colloquio con il pm Manuela Pedrotta .

Scommesse, colloquio terminato per Florenzi

Come riportato da Sky.it, è durato all'incirca un'ora l'incontro in procura a Torino fra il calciatore del Milan Alessandro Florenzi e la pm Manuela Pedrotta nell'ambito nell'ambito dell' inchiesta sulle scommesse illegali. Al termine, Florenzi (che si è presentato in qualità di indagato) ha lasciato il palazzo di giustizia. Il terzino è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommesse contemplata all'art 4 della legge 401 del 1989. Il suo nome si è andato ad aggiungere a quelli di Fagioli e Tonali, che hanno patteggiato, e di Zaniolo. Il difensore rossonero, inoltre, è difeso dagli stessi legali che hanno difeso l'ex attaccante della Roma.