Milan, Schira: “Entro mercoledì le firme di Maldini e Massara” | News

Ci siamo. Questa che sta per iniziare sarà la settimana decisiva per i rinnovi dei contratti di Paolo Maldini e Frederic Massara. I due dirigenti del Milan metteranno nero su bianco e proseguiranno la loro avventura nella dirigenza rossonera. Ciò lo conferma anche Nicolò Schira, secondo il quale la coppia Maldini-Massara rinnoveranno fino al 2024 con opzione per il 2025. Milan, non solo Asensio: un altro colpo dal Real Madrid?