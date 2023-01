Milan, Scaroni: “Levine contribuirà al percorso di crescita del club” | News

Attraverso una nota ufficiale, il Milan ha annunciato l'ingresso nel Cda rossonero di Randy Levine, presidente dei New York Yankees. All'interno del comunicato apparso sul sito del Milan, sono presenti anche le parole del presidente Paolo Scaroni, il quale ha accolto così l'ex vicesindaco di New York: "Il Club è lieto di dare il benvenuto a Randy Levine nel nostro Consiglio di Amministrazione. Randy è un professionista leader nello sport e nell'intrattenimento. La sua esperienza e competenza si integreranno con le nostre, contribuendo al percorso di crescita del Club e creando opportunità per ampliarne la notorietà internazionale. La nomina di Randy ci aiuterà a sviluppare nuove sinergie a livello globale, in linea con la visione strategica di RedBird, aprendo nuovi orizzonti per il Club e i suoi tifosi". Milan, dipendenza da Theo Hernandez: calo coinciso con la sua inflessione.