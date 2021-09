Scaroni: “Importanti tutti i tifosi: tutti devono seguire gli eventi”

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, vuole che tutti i tifosi, anche ipovedenti e audiolesi, possano seguire i rossoneri in ogni modo

Paolo Scaroni , Presidente del Milan , è intervenuto questa mattina a 'Il Milan per tutti', conferenza organizzata a 'Casa Milan' all'insegna dell'inclusività e del sociale. Nell'occasione, Scaroni ha anche parlato della volontà, ferrea, da parte della società rossonera di rendere fruibili tutti gli appuntamenti del Milan a tutti i tifosi rossoneri, in ogni modo possibile. Queste le parole del numero del club di Via Aldo Rossi.

“I nostri tifosi per noi sono importantissimi. Vogliamo che partecipino tutti alle nostre vicende. Il tifoso deve seguirci sempre. Ci ha seguito in anni difficili, ora è un periodo migliore e speriamo che tutti ne facciamo parte. Nella nostra iniziativa devono essere coinvolti tutti. Anche ipovedenti e audiolesi. In modo che possano partecipare a tutti gli eventi. Partite e conferenze. L’esperienza allo stadio può essere condivisa da tutti. Sia chi è presente sia chi no. Perché si può seguire online. Il Milan è stato il primo, speriamo che le altre squadre ci seguano, così che possano anche seguire il Milan in trasferta. Ma poi anche perché così la Serie A possa far godere a tutti lo spettacolo”. Paolo Maldini e Ricky Massara pensano al mercato: due i nomi caldi nel mirino >>>