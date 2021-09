Scaroni: “Riaprire gli stadi al 100%! Con il Green Pass è possibile”

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, auspica che il Governo venga incontro alle esigenze delle società di calcio. Le sue dichiarazioni

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, è intervenuto questa mattina a 'Il Milan per tutti', conferenza organizzata a 'Casa Milan' all'insegna dell'inclusività e del sociale. Nell'occasione, Scaroni ha anche parlato della possibile riapertura totale degli stadi in Serie A (attualmente la capienza è ridotta al 50%) per questo campionato. Ecco le parole del numero uno rossonero.